Stadtbibliothek: die nächste Runde

Es ist ermutigend zu lesen, das nun Fragen zur schnellen Lösung auftauchen und man nicht einfach die von der Stadtverwaltung vorgegebene Lösung "Schlösschen" hinnehmen will.Sollte es wirklich so sein, das man Intresse am Bürger und nicht an Verwaltungsprozessen hat? Das wird sich erst am morgigen Tag im Gemeinderat zeigen.Wäre es nicht am sinnvollsten solange im jetzigen Standort zu bleiben (der gerade hergerichtet wurde) um im Interese der Bürger und der Stadt endlich mal den Welterbeanspruch gerecht zu werden.Ich möchte nochmals an meinen Vorschlag erinnern: Stadtbibliothek Schützenhaus . Vielleicht wäre es eine echte Naumburger Alternative? Zumindest die Vorteile liegen auf der Hand.Nachfolgend einige ältere Artikel, die aber an Aktualtät nichts verloren haben.