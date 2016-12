Kunstkalender 2017 - Domstadt Naumburg - Ein malerischer Spaziergang

Die Motive unserer Heimatstadt malte ich in einer speziellen Acryl-Lasurtechnik nach dem Vorbild der Alten Meister. Die Technik erlernte ich über mehrere Jahre bei einer ehemaligen Meisterschülerin einer privaten Kunstakademie aus Baden-Württemberg.So entstanden in den letzten Jahren zahlreiche Bilder, die ich bereits in einigen Ausstellungen in Naumburg zeigen konnte. Ich werde weitere schöne Motive auch aus vergangenen Zeiten mit Pinsel und Farbe auf der Leinwand festhalten.Der Kalender eignet sich wunderbar als Geschenk für Familien, Freunde, Geschäftspartner und ehemalige Naumburger.Im nächsten Jahr setze ich den Spaziergang durch meine Heimatstadt fort.Im Buchhandel ist der Kalender in folgenden Formaten erhältlich:Tischkalender DIN A5 ISBN 978-3-665-51158-6Wandkalender DIN A4 ISBN 978-3-665-51155-5Wandkalender DIN A3 ISBN 978-3-665-51156-2Wandkalender DIN A2 ISBN 978-3-665-51157-9