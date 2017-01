Konzert: Carr-Brothers

Naumburg (Saale) : Taverne Zum 11. Gebot |

Die Brüder hatten ihre ersten gemeinsamen Auftritte in den Folkclubs ihrer Heimatstadt Birmingham in England. Ihr Repertoire umfasst eine große Bandbreite von Songs, sie singen, spielen akustische Gitarre, Bass, Mundharmonika und die irische Trommel Bodhrän.

Irische und englische Folksongs, bilden den Grundstock ihres Programms. Dazu kommen Oldies, etwas Monty Python und ihre eigenen schrägen und unterhaltsamen Stücke.

In den späten achtziger Jahren reisten sie durch Europa, Phil wurde in Finnland sesshaft, Adrian blieb in Deutschland. Dreimal im Jahr gehen sie gemeinsam auf Tour und treten in Clubs, Kneipen, Kulturzentren und auf Festivals auf.