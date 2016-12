Lügen im Netz

Es stimmt, Aufklärung tut Not! Kinder müssen geschützt werden. Man muss vorsichtig sein: Trau, schau, wem. Ob im echten Leben oder im Internet.Aber ich frage mich, wieso auf einmal in Deutschland nur noch eine Meinung, eine Wahrheit zählen soll. Haben die Leitmedien, die Zeitungen, das Fernsehen die Deutungshoheit über die Geschehen in der Welt und in Deutschland? Hat/haben "die Partei(en)" immer recht?Journalistische Einfalt statt Vielfalt. Messen sich die Medien an dem was sie anderen vorschreiben? Schreiben die Politiker nur immer den Anderen die Lüge zu? Sind die nicht selber der Wahrheit, Transparenz und dem Bürger verpflichtet?Mir wird Angst und bange, wenn aus "zuverlässiger aber unbestätigter Quelle", berichtet wird. Eine riesen Überschrift mit Behauptung um dann im Kleingedruckten einzuräumen, das man nicht genaues wisse. Das ist unterstes "BILD-Zeitungs" Niveau den die Medien und Presse hinterher hechelt. Die Sorgfalt die man vom Nutzer verlangt hat man selber längst über Bord geworfen.Also liebe Presse, liebe Medien, stellt Euch euren eigenen Qualitätsanforderungen, die ihr schon von Kindern verlangt, selber. Und liebe Redaktuere und Journalisten was ihr hier locker aus der Feder schreibt zu "Fake" und Strafbarkeit betrifft eure Arbeit. Es ist die Vorstufe zur staatlich und parteipolitischen Zensur! Und was macht ihr?