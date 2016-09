Am 01. Oktober ist es wieder soweit.Der spätsommerliche Ausflug mit dem Dampfzug „Rotkäppchen-Express“ in die historische Winzerstadt Freyburg erfreut sich seit Jahren größter Beliebtheit.Gegen Mittag durchfährt er das Saaletal vermutlich mit der Meininger Dampflok 50 3501. In Karsdorf versorgt die Feuerwehr die Lok mit Wasser.Gegen 18:15 Uhr geht es durch das Saaletal wieder zurück.