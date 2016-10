myheimat-Fotowettbewerb zum Welterbe bis 26. Februar verlängert

rund um das Thema Welterbe geht in die Verlängerung: Der Teilnahmeschluss ist vom 30. Oktober auf denverlegt worden. Gemeinsam mit demsucht das myheimat-Team die schönsten Aufnahmen zum Thema. Diesmal stehen jedoch nicht die bedeutenden Denkmale im Welterbe-Antragsgebiet an Saale und Unstrut im Mittelpunkt, sondern die Kulturlandschaft an Saale und Unstrut und nicht zuletzt, die sich in ihr bewegen und mit ihr leben.können Wanderer, Radfahrer oder Paddler auf Tour sein, aber auch Schäfer, Weinbauern, Steinmetze und andere, die in der Kulturlandschaft arbeiten und leben. Hauptsache der Bezug von Mensch, Kultur und Natur wird sichtbar", erläutert Helga Heilig, Sprecherin des Fördervereins Welterbe an Saale und Unstrut.im Nominierungsgebiet sind: der Naumburger Dom und die Naumburger Altstadt, die ehemalige Klosterkirche Zscheiplitz, die Altstadt Freyburg mit Marienkirche, Schloss Neuenburg, Klosterkirche und Schlossanlage Goseck, die Burganlage Schönburg, das ehemalige Zisterzienserkloster Pforte, das Romanische Haus Bad Kösen, Burg Saaleck, Rudelsburg sowie Flemmingen und Großwilsdorf und die Weinberge Schweigenberg, Köppelberg, Saalhäuser, außerdem die Steinbrüche am Rödel.Wer am Fotowettbewerb „Alles in Bewegung“ teilnehmen möchte, kann die Bilder bishier an diesem Beitrag hochladen. Wichtig ist es, die Aufnahmen in möglichstbereitzustellen und in deneinige Informationen zum Motiv hineinzuschreiben. Eine Fachjury wird nach dem Einsendeschluss die Preisträger ermitteln. Es werdenausgelobt. Die Urheberrechte bleiben bei den Fotografen. Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb gibt der Fotograf gleichzeitig seine, dass die Bilder vom Förderverein Welterbe an Saale und Unstrut für Informationsmaterialien und Öffentlichkeitsarbeit im Print und im Web genutzt werden können.