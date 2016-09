Einkauf

Alle kleinen Städte sind bedroht. Gibt es überhaupt noch Geschäfte in der Innenstadt?



Es sieht auch in Naumburg schlecht für die Zukunft aus. Halten sich Läden in der Steinstraße noch, gibt es dann noch Läden in der Herrenstraße?



Was spricht gegen einen Einkazf in Naumburg?

