DFB-Pokal Achtelfinale: Wo kommt Bayern gegen Wolfsburg heute live?

Der FC Bayern empfängt heute Abend den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal. Doch wo kommt das Achtelfinale heute live im TV oder gibt es alternativ einen Livestream im Internet?

Wo wird das Spiel Bayern gegen Wolfsburg heute Abend übertragen?

Nach zwei schwachen Leistungen zuletzt in der Bundesliga will derheute den Einzug in das DFB-Pokal-Viertelfinale klar machen. Auf dem Papier ist die Partie eine klare Angelegenheit. Die Bayern gewannen bisher alle sechs Pokalpartien gegen die "Wölfe". Auch in der Liga war es eine klare Sache für Robert Lewandowski und Co. Mit 5:0 wurden die Niedersachsen aus der Allianz Arena geschossen.Fans der beiden Bundesligisten werden sich freuen, dass die Achtelfinalpartie heute ab 20.15 Uhr live in der ARD im Free TV übertragen wird. Die Moderation übernehmen Alex Bommes und Mehmet Scholl. Als Kommentator wird Gerd Gottlob das Spiel FC Bayern gegenbegleiten. Wer abends keinen Fernseher zur Verfügung kann natürlich alternativ auch den Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders nutzen:Hier geht es zum DFB-Pokal Livestream der ARD . Nach dem Spiel folgen die Zusammenfassungen der restlichen Pokalspiele HSV - 1. FC Köln, Walldorf - Bielefeld und Greuther Fürth - Mönchengladbach.