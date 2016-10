NLP MiniPractitioner im November in München

Das 9-tägige NLP Einsteigerseminar - der MiniPractitioner

Der MiniPractitioner in München

Die genauen Daten in München

Im November kannst du mit dem MiniPractitioner deine ersten Schritte in Richtung NLP, erfolgreiche Kommunikation und persönlicher Veränderung. Im neuntägigen MiniPractitioner lernst du viele der wesentlichen NLP Modelle und Techniken, unter anderem Kommunikation, Zielearbeit, Ankern, die Arbeit mit Submodalitäten und der Timeline.Der nächste MiniPractitioner geht vom 18.11. - 27.11.2016 in München. Veranstalter ist das NLP-Zentrum. In der bayrischen Hauptstadt München finden seit 2015 NLP-Ausbildungen des NLP-Zentrum statt. In der Ausbildung lernst du, das Miteinander mit anderen Menschen zu verbessern und deine Lebensqualität und deinen Erfolg nachhaltig zu steigern.Termin: 18.11. - 27.11.2016 mit 9 Ausbildungstagen in MünchenInvestition: 900 €Mit wem: Angela Bachfeld, Lehrtrainer (DVNLP) & Stefan Mörder, Lehrtrainer (DVNLP)Für wen: Für jeden, der seine Wünsche in Ziele umsetzen und erreichen möchte, Privatpersonen, Therapeuten, Coaches, Führungskräfte, Teamleiter etc.. Es werden keine Vorkenntnisse gebraucht.