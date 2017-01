München : Krankenhaus für Naturheilweisen |

Am 2. Februar haben sich die Gruppenmitglieder der Krebsselbsthilfegruppe Meitingen/Wertingen 1 viel vorgenommen.

Der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. in München soll ein Besuch

abgestattet werden sowie nachmittags dem Krankenhaus für Naturheilweisen (KfN) in München-Harlaching.

Dort steht der Vortrag. "Therapiemöglichkeiten der sogenannten Komplementäronkologie" und eine Klinikführung auf dem Programm.