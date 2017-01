Was wünscht du dir?

München : Marienplatz |

Ü

6.1.2017Was wünscht du dir?(C) Zauberblume 06.01.2017Wünsche haben viele.Durch das Wasser fahrende Kiele.Erfüllung ist heute angesagt.Wehe wenn jemand klagt.Die Drei Könige besuchten das Haus.Schrieben C M B auf die Türe oben auf.Sie sangen so lieblich und rein.Frostig daneben das Schneemännlein.So habe ich es vernommen.Ich werde einen Wunsch bekommen.Ich bin bereit.Für die Erfüllung kommt die Zeit.Gedanken-SpurenEs sprach die Zauberblume danach.Es kommt immer was Gutes nachMalerei: 201710304-Drei-König