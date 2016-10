Silvestergala - mit Entertainer Sven Ratzke und Ecco di Lorenzo and his Innersoul

München : Tollwood Winterfestival |

Er ist Paradiesvogel und Entertainer, Diva und Gossenprinz, Rock’n’Roller und Meister der zarten Gefühle zugleich. Sven Ratzke, den sie in seiner Wahlheimat Amsterdam voller Bewunderung „Prinz des deutschen Chansons“ nennen, ist ein Meister auf der Klaviatur der Gefühle, mit einer unfassbar weiten Stimme, mit grandioser Musikalität, aber auch mit Lust am Klamauk, an der Grenzüberschreitung, an der Verruchtheit eines androgynen Wesens. Ein Bühnenkünstler von Weltformat also. Kein Wunder, dass Sven Ratzkes Show auf dem Edinburgh Fringe Festival, dem größten Theatertreffen der Welt, zur Besten dieses Jahres gewählt wurde.



Für seinen Tollwood-Silvesterauftritt stellt Sven Ratzke ein Gala-Programm mit den Höhepunkten seiner aktuellen Shows zusammen. Hier jagt ein Highlight das andere. Besser kann man das alte Jahr nicht verabschieden. Um dann, gestärkt von Tollwoods 5-Gänge-Silvester-Menü in Bio-Qualität, zu den heißen Rhythmen von Ecco DiLorenzo and his Innersoul ins neue Jahr hineinzutanzen. Diese Band um den multitalentierten Frontman Ecco DiLorenzo garantiert heißen Funk und mitreißenden Groove vom Allerfeinsten.



Das Ticket gilt auch als Eintrittskarte für die große Tollwood Silvesterparty.