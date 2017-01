Ramersdorf - Perlacher Tanzboden am 11.2.2017

München : Gaststätte Hufnagel |

Ramersdorf/Perlacher Tanzboden im Hufnagel, am Samstag, 11. Februar 2017.

Tanzmeister Heiner Schaffner leitet einfache Volkstänze an, die auch für Anfänger geeignet sind. Die Gaißacher Musikanten bringen live und unverstärkt Schwung in die Sache.



Eintritt 7,-€, Einlass ist ab 18.00 Uhr, Tanzbeginn um 19.30 Uhr.



Ein Teilnehmer: "Erst woit i ned , aber dann war`s doch recht lustig"

- Ausprobieren!