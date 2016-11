OLYMPUS Galerie-Tour mit Michael Poliza

Ein Tag, eine Stadt: Am 23.11.2016 macht die zweite von OLYMPUS initiierte Galerie-Tour mit dem Hamburger Naturfotografen Michael Poliza in München halt. „TRAVEL DIARY“ heißt die Ausstellung, die Bilder seiner Reisen nach Kanada und auf die Lofoten im Sommer 2016 zeigt. Sie dokumentieren das Wechselspiel zwischen dem Licht, den Landschaften und den Bewohnern in der Nähe des Polarkreises. Abgerundet wird die Ausstellung durch Bilder, die die Entstehung des „TRAVELDIARY“-Projekts illustrieren.Darüber hinaus werden die photokina-Neuheiten präsentiert und können vor Ort getestet werden. Alle Besucher, die sich online anmelden, erhalten zudem ein exklusives Geschenk.Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.olympus.de/travel-diary/