Offenes Adventssingen in Berg am Laim

München : Großer Pfarrsaal St. Michael Berg am Laim |

Sein reichhaltige Adventsprogramm startet der Bürgerkreis Berg am Laim in diesem Jahr am 1. Dezember um 19 Uhr mit dem traditionellen Adventssingen im Pfarrsaal von St. Michal an der Baumkirchner Straße 26. Edith Macharzina-Schächtl begleitet am Flügel das gemeinsame Singen vorweihnachtlicher Weisen. Liederbücher stellt der Bürgerkreis Berg am Laim zur Verfügung, nur Freude am Singen und Zuhören ist mitzubringen! Der Eintritt ist frei.