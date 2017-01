Moop Mama auf dem Tollwood Sommerfestival 2017

München : Tollwood Sommerfestival |

Bläser, Beats und Rap – kurzgesagt „Urban Brass“. So lautet die Devise und die selbsternannte Stilbezeichnung der Münchner Band Moop Mama. In ihrer Anfangszeit haben die Musiker mit Saxophonen, Posaunen, Trompeten, Sousaphon und Megaphon zahlreiche Guerilla-Auftritte in Fußgängerzonen und Parks bestritten und dadurch eine große Fangemeinde geschaffen. Nach sieben Jahren auf der Bühne, Auftritten im Vorprogramm von Jan Delay und den Sportis sowie drei Studioalben wagt sich die Combo um Sänger Keno Langbein 2017 auf die Bühne der Musik-Arena.