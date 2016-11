Live-Fotoreportage: Abenteuer Afrika. Im Oldtimer durch den geheimnisvollen Kontinent.

Im Oldtimer um die Welt – eine verrückte Idee? Sabine Hoppe und Thomas Rahn haben dieses Abenteuer gewagt und bereisten in ihrem zum Expeditionsmobil umgebauten Lkw 54 Länder auf 5 Kontinenten.Von der sechsjährigen Weltumrundung zurück, berichten die gebürtigen Bayern jetzt live von der Schönheit und Vielfalt des afrikanischen Kontinents, vom Überwinden vieler Hindernisse und manch überraschender Begegnung.Auf dem Weg von der Südspitze Afrikas zurück in die Heimat kämpfen sie sich in ihrem Oldtimer 35.000 Kilometer über Stock und Stein, über Wellblechpisten und Sand, bleiben stecken und brechen in marode Brücken ein, doch jeder Meter lohnt die Anstrengung.Was aber macht die besondere Faszination Afrikas aus? Sind es die spektakulären Landschaften, die roten Dünen, die grünen Berge oder die dichten Wälder?Ist es die Spannung, die in der Luft liegt, wenn man wilde Elefanten, Löwen und Leoparden in unmittelbarer Nähe weiß und man plötzlich nicht nur Beobachter sondern auch Beute ist?Ist es die fahrtechnische Herausforderung, die tagtäglich auf einen wartet oder sind es die vielen unverhofften Begegnungen, die überraschende Einblicke in das Leben fremder Völker gewähren?Wer Afrika als Feuerwerk an Erlebnissen und Begegnungen erfahren möchte, den nehmen Sabine Hoppe und Thomas Rahn in der live-kommentierten Diashow ‚Abenteuer Afrika‘ mit auf ein fesselndes Reiseabenteuer durch einen geheimnisvollen Kontinent.Weitere Informationen finden Sie auf www.abseitsreisen.deKarten: http://www.abenteuererde.com