Lebe in der Gegenwart31.12.2016( c)ZauberblumeWas hast du erlebt.Hat deine Erde gebebt?Hast du gelacht aus voller Lust.Nur geweint, aus traurigem Frust.Ich habe Leute kennen gelernt.Gesunde, Kranke, große und einen Zwerg.Habe Personen aus meinem Leben geschmissen.Nein, ich weine nicht um sie, werde sie nicht vermissen.Ich musste vieles akzeptieren.Ich musste mich in Trauer verlieren.Ich habe Fehler gemacht.Ich habe trotzdem gerne gelacht.Hast du geliebt?Hast du deine Silben gesiebt?Worte aneinander gereiht?So vor dich hin gereimt?Ich bin Ich, ich habe nichts bereut.Das ist alles ein Teil von mir, von heut.Für jeden heisst es - Vergangenheit.Zukunft - aber Lebe in der Gegenwart.Ich wünsche ALLEN ein Erfolgreiches 2017 JahrKehr in DICH, suche DICH, dann wird es DIR klar.Gesundheit und Lebensmut sollen DICH begleiten.Zuversicht und Glück DEINEN Weg beschreiten.Gedanken-SpurenEs sprach die Zauberblume danach.Es kommt immer was Gutes nachMalerei: 20127860-Glücksklee-SchweinSchornsteinfeger>es kommt was gutes nach!