HÄPPY ART Event auf der Praterinsel

Kunst muss nicht teuer sein, wenn man auf die richtigen Verkaufsausstellungen geht, wo die Preise im erschwinglichen Bereich liegen. In den letzten Jahren gab es zwar mehrere Kunstausstellungen. Doch einer der Hauptgründe, warum die Besucher letztendlich die Finger davon gelassen haben, liegt daran, dass die Verkaufspreise in extrem hohen Bereichen liegen.Mit dem HÄPPY ART Event , das von Iva Vasileva umgesetzt wurde, möchte man dem Trend entgegen wirken und die Besucher erhalten einen Einblick in die faszinierende Kunstwelt.HÄPPY ART findet am Wochenende 22. & 23.Oktober auf der schönen Praterinsel statt.Adresse: HÄPPY ART / Praterinsel 3 - 4 / 80538 MünchenÖffnungszeiten: Samstag, 22.Oktober 2016 / 12 – 20 Uhr Sonntag, 23. Oktober 2016 / 12 – 18 UhrPressebilder & Logo & Pressekontakt:Iva Vasileva iva@intox-gmbh.com 089 – 460 89 357www.häppy-art.de