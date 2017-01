München : Kunstforum HMP |

Wieder konnte das Kunstforum HMP einen außergewöhnlichen Künstler gewinnen, Remo Leghissa wird bis 14. Mai 17 ausstellen



Am 24.2.2017 ist es wieder soweit, am Kunstforum HMP ist eine neue Enthüllung angesagt.

Komiteemitglied Herbert J. Süßmeier eröffnet die Vernissage, die Filmautorin Ursula Auginski hält die Laudatio auf die Skulptur „ Growing Cloud “ von Remo Leghissa und Zigori begleitet die Enthüllung mit Outlaw- Folk.



Die Materialien des Künstlers sind Edelstahl und Messing, sein Denken und Fühlen der Motor, seine Hände das Werkzeug um Leben in das harte Material zu schweißen, zu schleifen und zu biegen. Manchmal stolpert er über Fundstücke aus Holz oder Stein, die er in Edelstahl fasst. Er verschafft harten Materialien eine neue Struktur und bringt die Betrachter zum Staunen



Die Skulptur wird bis 14. Mai 2017 ausgestellt



www.leghissa.de



Mehr unter www.mehrplatzzumleben.de