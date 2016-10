Ausstellung Cafe Ruffini München

München : München Neuhausen |

vom 11.10.16 bis einschl. 6.11.16 stelle ich unter dem Titel

-Spirit of Acryl - meine Bilder aus !



Am 23.10.16 ab 15 Uhr bin ich zu den Kultüren anwesend im Cafe Ruffini,

Orffstr. 22-24/ Ecke Ruffinistr.



-Kultüren heißt - über 50 Künstler und Ateliers werden in Neuhausen geöffnet

bereits am 22.10.16 beginnt die Veranstaltung.



Besuchen Sie meine Ausstellung im Cafe Ruffini.



Grüße

Elfie Bilger

München Trudering