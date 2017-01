Annett Louisan auf dem Tollwood Sommerfestival 2017

München : Tollwood Sommerfestival |

Nach Gold und Platin geht Annett Louisan jetzt neue Wege: „Weil die Coverversionen aus ‚Sing meinen Song’ rund um die Zeit in Kapstadt zu einer neuen Wahrnehmung geführt haben, ergab sich während der Arbeiten an meinem neuen Album in Berlin die Idee, das Ganze auf die Spitze zu treiben,“ so die Künstlerin über ihr neues Album.



Mit „Berlin, Kapstadt, Prag“ begibt sich die Künstlerin auf eine eigene musikalische Reise, die kurzzeitig zumindest fort vom Chanson führt. Annett Louisan nahm zehn Lieder in zehn Tagen in Prag auf: von Kraftwerk über Rammstein bis zu David Bowie. Das Ergebnis präsentiert sie in der Musik-Arena auf dem Tollwood Sommerfestival 2017.