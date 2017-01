11.Freiwilligenmesse München

München : Gasteig |

11. Münchner FreiwilligenMesse - Engagiert leben in München

am 22. Januar 2017, im Gasteig

Schirmherr: Oberbürgermeister Dieter Reiter





FöBE, die Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement organisiert zum 11. Mal die erfolgreiche Münchner FreiwilligenMesse im Gasteig und rechnet wie in den letzten Jahren mit knapp 6.000 Gästen. Mitveranstalterin ist die Landeshauptstadt München.

Das Motto lautet diesmal „Erfolgreiches stärken und Ideen Flügel verleihen -

Bürgerschaftliches Engagement bringt neue Lösungswege in die Stadt“



80 Ausstellerinnen und Aussteller informieren, beraten und begeistern die Interessierten mit den vielfältigen Möglichkeiten aktiv zu werden.



Gasteig, Rosenheimerstraße 5 81667 München. Barrierefreier Zugang.

10 bis 17 Uhr

Eintritt frei



Weitere Informationen unter

www.muenchner-freiwilligen-messe.de