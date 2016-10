01.10.2016 - Riesenrad

München : Marienplatz | Oktober jeden Tag eine Zeichnung und ein Gedicht

Riesenrad

201610140-Riesenrad-Oktoberfest01.10.2016 (c) ZauberblumeGegen Mittag war mir klar.Ich muss zur Wiesn aussi.Der Sonnenschein fürwahrGlänzend lachend draus’nDas Riesenrad sich driehte.Ein Samstag und ein Sonnentag.A kloans Lift’l sich bewegte.So viel Menschen san a Plag'.I hob a Schaschlik gegess’n.A Lebkuchenherzl um an Hals.A Radler trink’n net vergiss’n.Dank-schee, I hob’s g’wag’t.Urban-Schletsching in Minga201610140-Riesenrad-Oktoberfestis a von miaund hier