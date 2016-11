Frauen und Multitasking...

Allseits wird immer wieder behauptet, dass Frauen wesentlich besser im so genannten „Multitasking“ sind, als Männer.



In meinem näheren Umfeld hatte ich dies allerdings bisher kaum beobachten können!



Mir fällt jedoch neuerdings des Öfteren auf, dass an der Behauptung

doch etwas dran zu sein scheint;



Tatsächlich konnte ich in letzter Zeit wiederholt beobachten, dass es Frauen gibt,

die es in der Tat fertig bringen, mit nur einem Auto zwei Parkplätze gleichzeitig zu belegen!



Das schafft kein Mann!

