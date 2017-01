Fasching total beim FC Fasanerie-Nord

Alle Faschingsfans aufgepasst. Der FC Fasanerie Nord veranstaltet dieses Jahr erstmals drei "Großveranstaltungen" zur Faschingszeit. Neben dem großen Kinderfasching in der Mehrzweckhalle Feldmoching und dem bewährten Dorffasching veranstaltet der FCF erstmals einen abendlichen Faschingsball für Erwachsene.

Neben dem großen Kinderball veranstaltet der FC Fasanerie Nord dieses Jahr zum ersten Mal einen Faschingsball für Erwachsene. Super Faschingsstimmung, fetzige Tanzmusik, große Cocktailbar, kleine Speisen und viel Platz zum Tanzen: Ideal zum Feiern der narrischen Zeit. Unser DJ DaVinci spielt bis in den Morgen die besten Hits der letzten Jahre und Jahrzehnte. Als Highlight kommt der Moosacher Faschingsclub und präsentiert sein aktuelles Programm.Der Faschingsball findet am Sa. 18.02.2017 in der Mehrzweckhalle Feldmoching (Georg-Zech-Allee 15) statt. Einlass ab 18 Jahren ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Limitierte Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich. Dieser findet jeden Samstag im Summertime Body Care Studio (Feldmochinger Straße 246) von 10.00 bis 13.00 Uhr statt. Telefonische Anfragen gerne unter 0163-477 57 62Am Sonntag, den 19.02.2017 veranstaltet der FC Fasanerie Nord – inzwischen zum 26. Mal - seinen großen Kinderfasching in der Mehrzweckhalle Feldmoching an der Georg-Zech-Allee 15. Für die musikalische Unterhaltung wird "Nightlight" Albert in die Tasten greifen und damit es keinem langweilig wird, gibt es viele Spielebenen mit unterschiedlichsten Anforderungen an Konzentration, Treffgenauigkeit und Schnelligkeit. Für die ganz kleinen Faschingsbesucher das immer wieder gerne gemachte Topfschlagen und für die etwas größeren Fasane den Kochlöffel-Parcours und das "Bommelwerfen".Dazwischen wird der Moosacher Faschingsclub sein aktuelles Programm vorführen. Ebenfalls dabei ist die Kindergarde der Narrhalla Oberschleißheim. Nicht zu vergessen die Verlosung, die unter den Gästen durchgeführt wird. Karten können bei den bekannten Vorverkaufsstellen Optik Westermeier, Summertime Body Care Studio und Doris Tanzdiele erworben werden. Für die Bewirtung ist bestens gesorgt und jedes zahlende Kind erhält ein Freigetränk. Einlass ist ab 13.00 Uhr, Beginn um 14.00 Uhr und Ende gegen 18.00 Uhr. Der FC Fasanerie Nord freut sich auf zahlreichen Besuch.Der FCF ist heuer erneut mit einem eigenen Stand beim Dorffasching in Feldmoching am Faschingssonntag 26.02.2017 zwischen 13 und 17 Uhr vertreten. Der Stand befindet sich schräg gegenüber dem Feldmochinger Hof. Ihr findet dort ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken!