Recycling – von Willi Pedia

Ich trage das schon lange mit mir rum, aber jetzt muss es raus: Da wurde früher doch lange nicht so viel weggeschmissen wie heute! Ja gut, die Mülltrennung. Aber das mit dem „Rieseikling“ ist doch erst eingeführt worden von diesem Exil-Koreander Rieß-Ei-Kling, weißt du doch …, der mit der Tigerpenissuppe. Genau, den meine ich. Und heute, da wird ja nur rezykelt, was weggeschmissen wird. Früher wurde vor dem Wegwerfen schon rizzeklingt. Mit dem Erfolg, dass nichts weggeworfen wurde. Also Müllabfuhr gespart.

Das war doch noch in der Stopfzeit. Da wurde jede Tüte gefaltet und aufbewahrt, da wurde selbst jedes Loch noch mal verwendet. Bei Oma das in den Strümpfen und bei Opa mehr das im Pfeifenkopf mit dem Verschnitt von Bahndamm Südseite.Und erfunden wurde praktisch jeden Tag was. Denn Not macht erfinderisch. Wenn Oma sich verstopft hatte, also unter Verstopfung litt, ja, dann lag das an der Beleuchtung. Was wurde erfunden? Die Küchenlampe zum Herunterziehen. Jawollja! Selbst ein Bundeskanzler war sich nicht zu schade, ein beleuchtetes Stopfei zu erfinden. Der Konrad Adenauer, obwohl der schon ein Mischbrot erfunden hatte, das überwiegend nicht aus Brot bestand. Und Merkel? Wann hat die jemals ein beleuchtetes Stopfei oder sonst was Praktisches erfunden? Schon mein Vater hat nicht erfunden. Zum Beispiel das Arbeiten.Das hat er meiner Mutter abgetreten. Die hat mir kurz nach dem Krieg ein Hemd mit den Füßen genäht. „Singer“ stand da, wo ihre Füße wippten und ich saß dabei noch drauf, weil ich dachte, sie hätte mir eine Schaukel geschenkt.Nein, weggeschmissen wurde nichts. Da haben die Hühner die eigenen Eier zu fressen gekriegt. Also die Schale rezeikelt, für den Kalk. Wenn eine Unterhose verschlissen war, wurde sofort ein Spüllappen draus gemacht. Und aus abgebrannten Streichhölzern, da hat der Sohn von meinem Opa, als der noch bei uns wohnte, echte Krippenfiguren geschnitzt, über die ich mich gefreut habe.Wenn was zu nageln war, wurden die Nägel erst aus alten Zäunen mit Kneifzangen aus der Bronzezeit krumm herausgezogen und dann gerade geklopft. Opa kloppte sich öfter auf die Finger, weil er fast blind war, der hatte Physalis auf beiden Augen. Ach, ich könnte da stundenlang von erzählen. Aber lass mal.Ich glaube sogar, dass damals jeder Furz noch mal wiederverwendet wurde! Ich weiß nur nicht mehr, wie die das gemacht haben. Kann mir da jemand weiter helfen? Wie haben die den denn rizikühlt? Das Wissen darüber scheint uns verloren gegangen zu sein. Und hatten die nicht auch damals schon ihren Winden Namen gegeben wie Egon und so? Da gab’s doch auch ein Lied mit: „Egon, ich …“