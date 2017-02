Königin Luise Projekt (1)

Zur Einstimmung in mein neues Thema „Königin Luise“ hört Euch bitte zunächst

auf Dutube „Ach, Luise“ an:



Das häusliche Mitsingen des Refrains ist unbedenklich:Ach Luise!Kein Mädchen ist wie diese!Dieser Anmut, dieser Charme, dieses Tembre, (deutsch aussprechen!)macht mich rasend, ob es Mai ist, ob Dezembre! (ebenfalls)Ach Luise!Das bleibt meine Devise:Und legt man dich dereinst zur Ruh'dann legt mich auch dazu!Dann hoffe ich um einen kleinen Vertrauensvorschuss eurerseits, was die Luisenkompetenz angeht. Da kommen nämlich zwei glückliche Umstände, besser gesagt umständliche Glücke zusammen: Erstens werde ich drei Bücher über sie lesen, und zweitens wohne ich nicht weit von Schloss Broich. Gut, sie war da nicht als Königin gewesen, aber als Kind. Zwei-bis dreimal in den Sommerferien. Nur wer die Mauern kennt, weiß, was das Kind da durchgemacht haben muss. Meine Hilfe kam 200 Jahre zu spät. Aber das nur am Rande.Als Einstieg hab ich, jahreszeitlich geschickt wie man schnell merken wird, einen ihrer zahlreichen E-mails an Fritz ausgewählt:„An Friedrich Wilhelm Ill.Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König und Herr!Unter den vielen Bittschriften, die Ihre Königliche Majestät täglich bekommen,möge doch der Herr wollen, daß diese mit einem gnädigen Blick beleuchtet werde,damit meine alleruntertänigste, demütigste, wehmütigste Bitte nicht unbefriedigtbleibe. Hierbei liegende Strümpfe sollen als Probe meiner Geschicklichkeit in derStrickerkunst zum Beweise dienen und mir hoffentlich mein Gesuch zu erlangenhelfen, es besteht nämlich darin: "Daß Ihro Majestäten die Gnade für mich hättenund mir zukünftig alle dero Strümpfe stricken ließen und mir dabei den Titel alswirkliche Hofstrickerin allergnädigst erteilen ließen."Diese hohe Gnade würde ich all mein Leben in tiefster Untertänigkeit erkennenund mit dankbarem Herzen ersterben.Ew Königl. Majestät als alleruntertänigsteMagd und Untertanin.LuiseUntertänigstes PostskriptumIst noch zu bemerken, daß jede Masche, so ich knütten würde, von Dankbarkeitdurchdrungen wäre.“Es war natürlich keine E-Mail, sondern ein handgeschriebenen Brief von 1799 an ihren Gatten, den preußischen König Friedrich Wilhelm III., im Original wahrscheinlich in Französisch abgefasst. Mit Fehlern, wovon ihre Briefe nur so strotzen. Aber das nur am Rande.Aber, ist die Ironie der Mecklenburgerin aus Darmstadt nicht hinreißend? Sie wollte damit nicht nur unterhalten, sondern auch ihren Bedarf nach mehr Taschengeld zart andeuten.(arme Strumpfstrickerin)Was der Fritz ebenso warmbeinig wie -herzig bewilligte.So, und nun nochmal „Ach, Luise“ aus voller Brust, siehe Bild, mitträllern!