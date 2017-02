Königin Luise (2)

Ehe ich in der mir eigenen Art über Luise und einen mir wichtigen Teilaspekt berichte, möchte ich in aller Klarheit und unter Ausschaltung jeglicher Form von Ironie feststellen, dass das Mülheimer Gedenken an die Anwesenheit Luises auf Schloss Broich vermehrt als Anlass genutzt werden sollte, sich mit dem Leben dieser wichtigen Gestalt eingehend zu beschäftigen. Es lohnt sich.

Luise ist eine jener Mülheimer (?) Frauengestalten, die ich lange vor mir hergeschoben habe. Ich meine natürlich die gründliche Befassung mit derselben. Denn lange Zeit stand sie im Schatten der drei mittlerweile verblassenden Grazien Eleonore Güllenstern, Hannelore Kraft und Dagmar Mühlenfeld.Dem Namen Luise begegnet man in Mülheim zu oft, als dass er ein allzu lebhaftes Interesse hervorrufen könnte: Luisental, Luisenschule, Prinzess-Luisen-Straße, und zwei Lokale, die sich mit ihrem Namen schmücken.Und dann jene glückseligen Erzählungen betagter Mülheimer in Erinnerung, die so klangen, als habe man sie noch persönlich gekannt. Genau so etwas hatte mich misstrauisch gemacht, zumal sie schon 1810 verstorben ist und nie etwas für Mülheim getan hatte.Andere Geschichten klangen im Gegenteil so, als sei sie schon zur Ritterzeit um Schloss Broich herumgehüpft und habe fortwährend Blumenstängel gezupft. So eine Art Ur-Heidi, für die Hermann Adam Kamp dann noch seine Adelaide ins Rennen geschickt hat.Einige bildliche Berührungen nährten bei mir die Vermutung, es müsse mindestens ein Dutzend verschiedene Luisen gegeben haben, denn auf jedem Portrait sieht sie anders aus. Was natürlich auch an den Künstlern gelegen haben mag.So begannen meine Studien keineswegs „mit dem innigsten Wohlgefallen“, sondern mit der begrenzt wichtigen Überlegung, ob sie in Mülheim auch mit Mölmsch Platt in Berührung gekommen sein mochte.Hat sie das Mölmsche Martinslied „Ssinter Mätes Vögelsche“ gekannt und womöglich in Berlin zum Besten gegeben?Soviel darf ich hier schon verraten: Nein!Sie sprach und schrieb Französisch, Deutsch und Pfälzisch/Hessisch. In ihrer Jugend häufig alles durcheinander.Aber auch als Königin schrieb sie im Verwandtenkreis so wie ihr gerade zumute war. „Bester Bäp! Ich bin ganz tull und varucky“ ist der Anfang eines Briefes an ihren Vater in Neustrelitz.Ach, es muss auch nicht unbedingt Mölmsch Platt sein. Sie war auf liebenswürdige Weise verrückt und würde heute sicher auch in myheimat schreiben!