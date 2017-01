Neulich war ich gestern mal wieder im Supermarkt. Oder Discounter oder Einkaufscenter, ist ja auch egal. So hell dadrin, dass einem die Augen tränen. Druckerpatronen musste ich haben, weil der Drucker, dieser jämmerlich Petzer, immer an meinen Laptop geschrieben hat: „Druckerpatrone leer!“ Konnte ich mich mal wieder über die Patronen ärgern. Viel zu teuer und lästig mit dem Rausundrein. Mach ich nicht gerne. Ich hab schon 9 Drucker weggeschmissen. Gottseidank gibt es die ja immer kostenlos zu den Patronen dazu.

Und nirgendwo ein Stuhl! In der ganzen fünfschiffige Shopping-Basilika kein einziger Stuhl. In einer richtigen Basilika gibt’s wenigstens Kniebänke. Ich kann den schweren Feldstecher doch nicht lange halten, womit ich die Wand mit den Patronen absuche. Die ich auf dem Zettel hab, hängen immer woanders. Und dann gibt’s jede Farbe einzeln, aber auch ein Sparpaket mit allen. Manchmal brauche ich nur schwarz. Ach, du grüne Neune, schwarz ist ganz woanders.Ich hab mir jetzt einen kleinen Klappstuhl, also mehr so ein Fischerstühlchen, besorgt. Das zeige ich immer, wenn ich rein gehe, an der Kasse vor, damit ich das nicht jedesmal bezahlen muss. Neulich saß ich damit an der Tiefkühltruhe und hab mir einen Barsch rausgeangelt.Außer Patronen kaufe ich meistens nichts, das macht ja meine Frau. Vielleicht schon mal eine Chirozo oder Chorizo hin und wieder. Da kommen wir lange mit aus. Die ist so scharf, die kann man nur in ganz dünnen Scheiben essen. Dann brauchen wir erst mal eine ganze Zeit, bis der Hals abgeheilt ist. Und dann sind auch die Druckpatronen wieder leer. So ist das Leben eben.