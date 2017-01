Rudolf und Gerlinde – Obergrenze für Bartstoppeln

Zeitunglesen beim FrühstückRudolf: Weißt du, was „Oma“ heißt? – Ohne Modem aufgewachsen! Hahaha ...Gerlinde: Schön, und „Opa“ heißt dann wohl: Ohne Passwort aufgewachsen...Rudolf: Doch hatten wir... Bei der Bundeswehr...Ich weiß nicht mehr für was, aber hatten wir...Beim Manöver, glaub ich...Gerlinde: Hast du dich eigentlich schon gekämmt? So kommst du bei mir heute nicht durch! Auch mit Passwort...Rudolf: Der Kamm müsste mal repariert werden, ich kümmer mich drum...Gerlinde: Und bei deinen Bartstoppeln müssen wir mal über eine Obergrenze redenRudolf: Nein, Lindilein, da sag ich nur WSD!Gerlinde: Bitte?Rudolf: (spricht heiser) Wir, achem, schaffen, achem, das! Passwort für Angielisten...(hustet)Gerlinde: Ja, klar, und wenn wir die Hustenarie aus der Operette „Das Land des Röchelns“ krächzen.Rudolf: Hast du eigentlich eine Kritik von dem Konzert gestern gelesen?Gerlinde: Nee, nur neue AnkündigungenRudolf: Ja, das ist mal wieder typisch! Es gibt keine Kritiken von Veranstaltungen mehr!Jedenfalls, keine strenge und ehrliche. Nein, was wir haben, ist eine der Werbung entlehnte publizistische Ankündigungskultur, wo kaum noch hinterfragt wird, ob denn die stattgefundene Veranstaltung die Versprechungen auch tatsächlich eingelöst hat. Und das nicht nur in den Anzeigenblättern. Natürlich müßte dazu jemand von der Zeitung die Veranstaltung auch besuchen. Und da liegt der Hase im Pfeffer und der Hund begraben. Kein Personal, keine Zeit, zuviel Veranstaltungen. Und kein Platz im Blatt, weil die Ankündigung neuer Termine keinen mehr läßt. Gibt’s noch Gründe? Kompetenz? Leser nicht verprellen?Manche Veranstalter finden das ganz toll, andere laden die Presse bewußt ein, damit sie etwas Nettes schreiben.Gerlinde: Junge, Rudi, da hast du aber mal Dampf abgelassen. Dagegen bist du sonst ja ein verbaler Sparfuchs! – Das anschließende Essen im Chinarestaurant gestern war aber schön. oder?Rudolf: Für dass das Chinesisch war, war das in Ordnung, ich hatte nur ein bißchen Sorge um unseren Hund.Gerlinde: Möchtest du noch einTässchen Kaffee?Rudolf: Aber nur, wenn noch was da ist...Gerlinde: -Hab gestern einen mit Handy am Ohr in der Kirche gesehen...Rudolf: Aha, eine neue Gebetsform? Deus digitalis...Gerlinde: -Nee, ich hab gehört wie er gesagt hat: Schatz, ich bin in der Kirche. Brauchen wir was aus der Kirche?Rudolf: Oha, das könnte auch unser Schwiegersohn gewesen sein. Der hat dir übrigens gestern was auf den BH gesprochen...Gerlinde: Du meinst sicher den AB? Hätte ich doch sonst sehen müssen?Rudolf: Ach ja, immer diese Abkürzungen. Hier steht auch was von einem „Fernseher mit 3D“.Das kann man ja gar nicht aussprechen- Fernseher mit drei d: Fdrnsdhdr!Gerlinde: Heute steht wirklich nur Quatsch drin: Trommelkurs für Schwerhörige, Leben mit Vögeln, Frischspermaeinsatz an der Phantomstute usw.Rudolf: Nein, ich bin da für klare Verhältnisse. Deshalb liebe ich ja auch einteilge Puzzle...Gerlinde: Und deinen Schirrmacher..Rudolf: Ja genau, der Schirrmacher hat gesagt, der Neil Armstrong war der erste Raumanzug auf dem Mond. Das ist ein Denkanstoß! Denn es stellt sich doch die Frage, ob wir nicht auch auf der Erde nur gesteuerte Wesen sind. Wie weit reicht eigentlich in unserer Zivilisation die Souveränität, mit der wir selbst Entscheidungen treffen? Wird nicht jedem Menschen ein zivilisatorisch-kulturelles Kostüm übergestreift, das ihn in gewisser Weise auch schützt? Und ist nicht jeder, der glaubt, darauf verzichten zu können, dem sofortigen Untergang geweiht wie ein Mondbesucher ohne Raumanzug?Gerlinde: Ausgenommen natürlich beim Frühstück. Und vergiss nicht, dich zu kämmen und zu rasieren! Und zieh dir mal was Ordentliches an!Rudolf: Siehste, da haben wir’s doch schon! Ohne „Zwangsjacke“ geht auch auf der Erde nichts!