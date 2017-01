Mein Hund mustert mich. Am liebsten, wenn ich ihn dabei nicht ansehe. Sonst guckt er nämlich verlegen in der Gegend herum. Sobald mein Blick von ihm abschweift, sieht er mich gleich wieder voll an. Weiß ich von meiner Frau.

Im Wartezimmer schaue ich mir die Mitpatienten an, einen nach dem anderen. Wenn sie aufblicken, schaue ich schnell weg. Ich glaube nicht, dass ich genauso beäugt werde. Ist aber so.

Tiere wie Menschen beglotzen sich gerne gegenseitig. Letztere sperren erstere zu diesem Zweck sogar in Käfige. Und von ihresgleichen machen sie Bilder und Filme, um sie in Ruhe betrachten zu können.Nun besteht aber, abgesehen von Schauspielern, gleichzeitig bei allen eine natürliche Abneigung gegen das Angeglotztwerden. „Was guckst du?“ drückt dieses Abwehrverhalten präzise aus. Und niemand will beim Glotzen erwischt werden. Dabei ist es wissenschaftlich erwiesen, dass wir alle Voyeure sind.Es besteht aber eine stillschweigende Übereinkunft, dass im öffentlichen Raum jeder glotzen darf, solange er das nicht zu auffällig tut. Also bitte: Diskretion beim Glotzen!Das gilt auch, wenn Sie jemanden beobachten, der jemanden beobachtet. Das ist dann eine Glotz-Glotz-Situation, da hat jeder was davon.