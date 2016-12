SLG Mühlheim am Main e.V. erringt mit dem Meisterschützen Thorsten Bürger den ersten Landesmeistertitel in der Vereinsgeschichte!

Der in erst in 2013 gegründete Schützenverein in Mühlheim am Main erringt in 2016 seinen ersten Landesmeistertitel in der Kurzwaffendisziplin Dienstpistole DP 2, offene Klasse, mit 141 von 150 möglichen Ringen mit dem Meisterschützen Thorsten Bürger.



Der erste Vorsitzende und zugleich auch Pressesprecher, Thiemo Burkardt, dankt dem Gewinner außerordentlich, dass er unserem Verein den ersten Titel auf Landesebene beschert hat.Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass unser Meisterschütze Anfang Dezember 2016 beim traditionellen X-Mas-match der SLG Wetterau ebenfalls teilgenommen hatte.Das besondere bei diesem Wettbewerb war, dass unser Meisterschütze im Rahmen eines Wettbewerbs auch einen ersten Platz belegen konnte und dieses Jahr eine Pistole im Kaliber 9 mm Para sein eigen nennen konnte. Aufmerksame Leser können sich ggf. noch entsinnen, dass Thorsten Bürger bereits in 2015 bei der HK-Trophy ein wunderschönes halbautomatisches Gewehr im Kaliber .223 Remington des Herstellers Heckler & Koch gewinnen konnte. Thorsten Bürger ist der geborene Glückspilz!Die SLG Mühlheim am Main e.V. ist seit der Gründung in 2013 kontinuierlich gewachsen und ist auch im Jahre 2017 weiterhin auf Expansionskurs. Wir können nächstes Jahr zwei Schießabende in einer modernen Indooranlage anbieten, ohne die Beiträge zu erhöhen. Zwischenzeitlich ist die SLG Mühlheim am Main e.V. der größte Verein im Kreis Offenbach, der dem Dachverband des BDMP e.V. angehört.Dieser Dachverband bietet sehr viele schöne Disziplinen an, welche die breite Palette des Schießsportes abdecken.Aber die SLG blickt auch über den Tellerrand hinaus. Um auch die Disziplinen von anderen Dachverbänden anzubieten, wurden in der Vergangenheit diverse Kooperationen mit anderen Vereinen geschlossen:Hierzu zählen zum einen SV Gunsmoke e.V. aus Mühlheim, der bei den letzten beiden Deutschen Meisterschaften der Deutschen Schießsport Union mit den Platzierungen und Medaillen immer auf Platz Eins rangierte. 50 bis 65 Medaillen sind hier keine Besonderheit.Ebenso wurde mit den "Freien Schützen Hanau 2015 e.V." eine Kooperation geschlossen, um interessierte Mitglieder die Disziplinen des Deutschen Schützenbundes näher zu bringen.Selbstverständlich bestehen auch Kooperationen zu diversen Vereinen die nach der Sportordnung des Bund Deutscher Sportschützen schießen, um auch diesen Bereich entsprechend anzubieten.Somit sind die Weichen für die weitere Expansion im Jahre 2017 gestellt.Die SLG Mühlheim am Main e.V. wünscht allen Mitgliedern, interessierten Personen und Ihren Lesern ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2017!