Orgelkonzert mit eingenen Kompositionen

Mücke : Ev. Kirche Nieder-Ohmen |

Am Ewigkeitssonntag, dem 20.11.2016 erleben sie in der evangelischen Kirche in Nieder-Ohmen ein besonderes Orgelkonzert.

Ganz im Sinne der Jahreszeit hat Matthias Pichelmann seine Stücke ausgewählt und schafft einen Übergang vom Totenmonat November zu der Hoffnung, die der Advent verheißt.



Matthias Pichelmann, der seit 20 Jahren in der Gemeinde lebt und als Organist tätig ist, spielt bereits seit seinem 10. Lebensjahr Orgel und studierte Schulmusik an der Hochschule für darstellende Kunst und Musik in Frankfurt. Frühere Konzerte in Frankfurt, in Schwaz/Tirol und auch in Mücke und den umliegenden Gemeinden, wie Homberg/Ohm, Grünberg und Kirtorf waren sehr erfolgreich. Lassen Sie sich entführen.



Der Eintritt gegen eine Spende an die Grünberger Tafel ist frei.

Weitere Informationen erhalten Sie unter matsches-p@t-online.de