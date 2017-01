Lesung Adnan Maral im aquariohm in Mücke

Im Rahmen der Lesereihe "Der Vulkan lässt lesen" wird Adnan Maral aus seiner Biografie „Adnan für Anfänger – Mein Deutschland heißt Almanya“ lesen.

Adnan Maral ist spätestens seit seiner Rolle als Metin Öztürk in der ARD-Kultserie Türkisch für Anfänger der deutsch-türkische Schauspieler schlechthin. In seinem Buch gibt es Einblicke in seine Kindheit und Jugend als Sohn eines türkischen Gastarbeiters, die Anfänge in seiner Schauspielerkarriere und sein heutiges Leben. Gleichzeitig porträtiert er seine Heimat Deutschland, das Zuhause seiner Kinder und vor allem das seiner deutschtürkischen Mitbürger. Marals Blick ist ehrlich, selbstkritisch, vor allem humorvoll. Frank-Walter Steinmeier schrieb zu dem Buch: „Mehr als eine Autobiographie, es ist ein kleiner Bildungsroman für unser Land.“Die Lesung findet in dem besonderen Ambiente des Hallenbades aquariohm in Mücke statt.Beginn 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im aquariohm und in der Bücherstube Grünberg oder einfach an der AbendkasseEintritt 10€ bzw. Schüler 8€Weitere Infos finden Sie auch auf www.aquariohm.de