Düsseldorfer Improtheater PHÖNIXALLEE zum fünften Mal in Nieder-Ohmen

Was einmal als verrückte Idee begann, erlebt jetzt sein erstes kleines Jubiläum:

Das Düsseldorfer Improvisationstheater PHÖNIXALLEE kommt zum fünften Mal nach Nieder-Ohmen!

Wenn alle Zeichen auf Improvisation stehen und die fünf Schauspielerinnen und Schauspieler der PHÖNIXALLEE die Vorgaben des Publikums aufgreifen und blitzschnell in skurrile, charmante und schlagfertige Szenen auf der Bühne verwandeln, wird es wieder einen Großangriff auf die Lachmuskeln geben.

Am Freitagabend wird es wieder die vom Publikum heißgeliebte „Impro-Tipp-Show“ sein, die von der PHÖNIXALLEE auf die Bühne gebracht wird und bei der es am Ende einen prall gefüllten Jackpot zu gewinnen gibt.

Am Samstag folgt dann ein neues Format: „Die Super-Szene“. Hier darf das Publikum bestimmen, welche Szene des Abend es am besten fand.

An beiden Abenden wird natürlich alles aufgegriffen und spielerisch aufs Korn genommen, was sich in den Köpfen der Zuschauer abspielt.Das Rahmenprogramm bestreitet die Liveband „Comin’ Friday“Die Gederner Band um Christoph Reitz, ist ebenfalls ein absoluter Publikumsliebling. Vor zwei Jahren hatten sie an den Improtheater-Tagen in Nieder-Ohmen ihre Bühnenpremiere. Seitdem haben sie sich als vielgebuchte Rock- und Coverband in ganz Mittel- und Oberhessen etabliert.Wem nach einem durchlachten Abend nach einer Abkühlung ist, der ist herzlich zum Mitternachtsschwimmen bei Live-Musik eingeladen.

Freitag, 7. 10.: Die Impro-Tipp-Show. Wer knackt den Jackpot?

Samstag, 8.10.: Die Super-Szene. Das Publikum wählt die beste Szene des Abends.

Beginn 20.30 / Einlass ab 19.30 UhrEintritt: 10 € Vorverkauf12 € Abendkasseaquariohm MEIN BAD MEINE SAUNAMerlauer Str. 3835325 Mückeinfo@aquariohm.de06400-6214Besuchen sie uns auch auf Facebook