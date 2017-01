Camouflage - Zauberkunst hoch 2

Zwei Zauberkünstler - eine Show

Ralf Weber und Carsten Skill sind im normalen Leben als Akademiker berufstätig, abends verwandeln sie sich in professionelle Zauberkünstler. Beide sind schon seit vielen Jahren als Solokünstler mit charmantem Stil und jeder Menge Spaß erfolgreich.Neben ihren eigenen Programmen haben die beiden Künstler ein gemeinsames Projekt, in dem sie das Beste aus ihren Soloshows vereinen.Das Resultat: „Camouflage - Zauberkunst hoch2“.Eine Show mit feinem Humor, Schlagfertigkeit und handgemachten Wundern, die das Publikum zum Lachen und Staunen bringt.Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend - mit Illusionen vom Feinsten.Dieses Mal werden die Zauberkünstler unterstützt von dem Zauberclown Zupf. Er stimmt im Vorprogramm die kleinen und die großen Gäste mit lustigen Zaubereinlagen auf das Hauptprogramm ein.Kartenvorverkauf im Bistro des aquariohm ab dem 01.02.2017und an der Abendkasse