9. Lichterabend in Odenkirchen

Mönchengladbach : Lichterabend |

Zum 9. Mal laden die Odenkirchener Geschäftsleute ein am 28. Oktober 2016

Shoppen, Schlemmen und Bummeln von 18-22 Uhr Aktionen in den Geschäften, Musikprogramm, Abschlussfeuerwerk Am Freitag, dem 28. Oktober 2016 findet bereits zum 9. Mal der Lichterabend in Odenkirchen statt.



Die bewährte Mischung aus Musikprogramm, Kulinarischem Angebot auf dem Marktplatz und Aktionen in den Geschäften wird wieder ergänzt durch Gruppen, die ihre ehrenamtliche Arbeit präsentieren.



Auch das beliebte Abschlussfeuerwerk fehlt nicht. Der Odenkirchener Gewerbekreis freut sich, neben „music 4you“ (DJ Michael Nehlen) auf dem Marktplatz die Showtrompeten gewonnen zu haben, die zum Auftakt von 18.30 bis 19.30 ordentlich einheizen.



Anschließend verzaubert der Feuerschlucker Groß und Klein an wechselnden Standorten, bevor der Abend mit dem Abschlussfeuerwerk seinen beliebten Höhepunkt erreicht.



Auf dem Marktplatz gibt es wieder ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken, für die Kinder ist auch Süßes im Angebot. Außerdem präsentieren sich der Tierschutzverein, die Bücherstube der Pfarre Heilig Geist Geistenbeck sowie der Verein „Zukunft für Deutschlands Kinder e.V.“.



Die Burgfreiheit ist autofrei und die Geschäfte laden mit Angeboten und Aktionen zum Flanieren ein.



Entdecken Sie unseren Stadtteil und seine Angebote!



www.gewerbe-odenkirchen.de