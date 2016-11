Mönchengladbach : Schlager |

DIE LUXORIÖSE NACHT DES SCHLAGERS 2016



Liebe Schlagerfreunde am 10.12.2016 findet in Mönchengladbach die Luxoriöse Nacht des Schlagers am Mönchengladbacher Flughafen statt - genauer gesagt im Airport Bistro Winkens. Einlass ist um 19:00 Uhr - Beginn: 20:00 Uhr



DER EINTRITT BETRÄGT 10 EUR (An der Abendkasse)

--------------------------------------

INFO!!

Wer lust hat auf ganz viel Schlager von LIVE ACTS, GUTE STIMMUNG & SPAß - der sollte sich diese Veranstaltung nicht entgehen lassen.

--------------------------------------

Wir freuen uns auf ihren/euren Besuch am 10.12.2016 am Mönchengladbacher Flughafen und wünschen Euch/Ihnen viel Spaß bei der LUXORIÖSE NACHT DES SCHLAGERS 2016