Der Weg des Herzens gehen – wie wir aus unserem Hamsterrad aussteigen können.

Stress| Unzufriedenheit | Druck

Wie du dein Leben mit Fülle, Glauben und Leben füllen kannst!



Viele Menschen fühlen sich nicht glücklich, einsam oder hören ihr eigenes Herz nicht mehr. Unwohlsein, Stress und ein Ausbrennen ist bei vielen Menschen kein Fremdwort mehr. Oft stellen wir uns die Frage, ob wir glücklich sind und spüren eine Unzufriedenheit in uns, auch wenn es uns vermeintlich gut gehen mag.



In diesem Erlebnis-Vortrag vom Allgäuer Schamanen Constantin Bachfischer werden neue und alte Wege besprochen, die den Menschen wieder mehr in die Freude und das eigene Herz bringen können. Mit schamanischen Heilmethoden in die eigene Balance zurückfinden und was Energiemedizin und Schamanismus für unser Herz bewirken können.

Der Weg des Herzens ist immer ein Weg zu sich und zum eigenen Glück. Doch der erste Schritt beginnt bei einem selbst.



