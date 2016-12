Der eigene Schatten – Wie wir über den Schatten zum Licht kommen.

Memmingen : NHV Memmingen |

Frust | Ärger | Probleme

Warum ich mich ständig über andere ärgere und was ich verändern kann!



Der Schattenanteil ist das, was der Mensch an sich selbst nicht sehen kann oder möchte. Daher projizieren Menschen sehr gerne ihre „Macken“ auf andere Menschen und verhindern ein persönliches Wachstum und eine Aussöhnung mit unseren verborgenen Anteilen. Immer wieder stört uns etwas an anderen Menschen oder wir finden jemanden total faszinierend. In unserer Beziehungen mit dem Partner, der Partnerin oder dem Vorgesetzten gibt es immer wieder Punkte, die uns stören, nerven und uns Kraft kosten.

Der eigene Schatten kostet uns Kraft. Beziehungen, Freundschaften und Energien belasten uns oft.

Mit Mut zur Wahrheit den eigenen Schatten anschauen und lernen, wieder ein Stück weit ganzer zu werden. Dies zeigt der Allgäuer Schamane Constantin Bachfischer bei seinem Erlebnis-Vortrag den Interessierten.



19:30 bis ca. 21:00

7 € Mitglieder NHV MM und nicht Mitglieder 10€

Ort: NHV, Baumstr. 3 in Memmingen.