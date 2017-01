Memmingen : NHV Memmingen |

Brüche, Bänderrisse und Rückenschmerzen

Schmerzen| Rückschritt | Unfall

Was dir dein Körper sagen will, die Sprache der Seele!



Ständig Rückenschmerzen, Bänderrisse und Unfälle. Was will mir das Leben sagen? In diesem Erlebnis-Vortrag spricht der Allgäuer Schamane über die Seelensprache und was die Bedeutung von Unfällen, Knochenbrüche und Rückenschmerzen sind. Eine Sichtweise der alten Schamanen und Druiden über ein großes Thema wie die Krankheitsdaten von den Bewegungsapparaten immer wieder aufzeigen. Ein Abend mit vielen Erkenntnissen und mit offenen Worten über das alte Wissen der Seelenlehre.





Info unter www.all-life-balance.com und NHV Memmingen

www.naturheilerein-mm.de

Geistiges spirituelles schamanisches Heilen, schamanische Arbeit und geistige Heilmethoden können bei jeder Art von Erkrankungen, Befindlichkeitsstörungen, körperlichen und seelischen Verletzungen, angewendet werden. Auch zur energetischen Prophylaxe.



Geistiges spirituelles schamanisches Heilen, schamanische Arbeit, geistige Heilmethoden und Energiearbeiten ersetzen nicht den Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten. Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten ersetzen nicht die schamanische Arbeit