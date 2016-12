Brüche, Bänderrisse und Rückenschmerzen

Memmingen : NHV Memmingen |

Schmerzen| Rückschritt | Unfall

Was dir dein Körper sagen will, die Sprache der Seele!



Ständig Rückenschmerzen, Bänderrisse und Unfälle. Was will mir das Leben sagen? In diesem Erlebnis-Vortrag spricht der Allgäuer Schamane über die Seelensprache und was die Bedeutung von Unfällen, Knochenbrüche und Rückenschmerzen sind.

Eine Sichtweise der alten Schamanen und Druiden über ein großes Thema wie die Krankheitsdaten von den Bewegungsapparaten immer wieder aufzeigen. Ein Abend mit vielen Erkenntnissen und mit offenen Worten über das alte Wissen der Seelenlehre.





19:30 bis ca. 21:00

7 € Mitglieder NHV MM und nicht Mitglieder 10€

Ort: NHV, Baumstr. 3 in Memmingen.