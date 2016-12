Verlorene Herzen und zerrissene Seelen.

Memmingen : NHV Memmingen |

Liebeskummer | Herzschmerz | Traurigkeit

Warum wir uns nicht ganz fühlen und wie ich wieder zu meinen Herzen komme!



Wer kennt das nicht: Liebeskummer, Herzschmerz und Sehnsucht nach dem Verflossenen. Die Herzen der Menschen sind oft einsam und leer, Wunden und Narben liegen auf den Herzen und Herzen wurden oft gebrochen.

Menschen fühlen sich nicht ganz und um ihr Herz bestohlen und sind zerrissen in der Seele. Wie kann sich der Mensch wieder ganz fühlen und woher kommt dieses Gefühl?

Der Allgäuer Schamane Constantin Bachfischer spricht dieses Phänomen aus schamanischer Sichtweise an, spricht über die Herzenswunden, wieso eine klare Trennung in verflossenen Herzensangelegenheiten so wichtig ist und über die Zerrissenheit vieler Menschen. Mit Herzlichkeit und Humor - ein Abend für das Herz und die Seele.



19:30 bis ca. 21:00

7 € Mitglieder NHV MM und nicht Mitglieder 10€

Ort: NHV, Baumstr. 3 in Memmingen.