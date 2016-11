Schamanisches Heilen – Wie heilt der Geist? Vortrag auf der Happiness Messe.

Innsbruck | ÖsterreichGeistheilung und Schamanentum auf der Happiness Messe in Innsbruck mit dem Allgäuer Schamanen Constantin Bachfischer.Geistheilung, Schamanen und Spiritualität sind in aller Munde. Alternative Heilmethoden und neue Denk- und Bewusstseinsansätze kommen immer mehr zu den Menschen. Gerade im Allgäu spielen alte Spiritualität und das Schamanentum noch heute eine große Rolle.Doch wo setzten diese Schamanischen Methoden an und wie können diese mir bei meinen Problemen helfen?Was macht ein Schamane und wie sieht seine Arbeit aus? Wie können aus schamanischer Sichtweise zerrissene Seelen und Herzen wieder heil werden?Wie kann ich mit schamanischen Heilmethoden in meine Balance kommen?Viele Fragen in der heutigen Zeit zu diesem großen Thema.Antworten auf diese Fragen werden bei Erlebnis-Vortragsabend vom Allgäu Schamanen angesprochen.Informationen unter: