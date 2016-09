Memmingen : Schwäbischer Vertriebenen Tag |

Der Tag der Heimat & Schwäbischer Vertriebenen Tag findet heuer am 3. Oktober in Memmingen statt. Die Landsmannschaften im BdV-Bezirk Schwaben gestalten gemeinsam diese Veranstaltung, die heuer unter dem Motto „Identität schützen – Menschenrechte achten“ steht. Beginn und Kranzniederlegung in Memmingen an der Stadtmauer am Vertriebenen-Stein um 14.15 Uhr. Die Feierstunde in großen Saal der Stadthalle beginnt um 15.00 Uhr

Der Schirmherr ist Staatsminister a. D. Josef Miller. Die Festrede hält Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger. Darbietungen von Musikstücken und der Pommersche Tanzgruppe sowie Heimatgedanken umrahmen das Programm. Die Vereinigte Landsmannschaft und Bezirksvorsitzender Reinhard Pachner freut sich über eine Teilnahme an dieser übergreifenden Veranstaltung!