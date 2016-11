TSV Meitingen: Mit neuen bunten Bällen macht das Training gleich doppelt so viel Spaß!

Vielen Dank nochmal an die Kreissparkasse Augsburg für Ihre Spende.Trainingszeiten der Handball-E-Jugend: Donnerstag von 17:30 – 19:00 Uhr in der Ballspielhalle MeitingenQualifikationsspieletag: 20.November 2016 ab 9:30 Uhr in der Ballspielhalle Meitingen