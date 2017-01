Sportschützengau Augsburg für Sportschützen auf der Messe "Jagen und Fischen"

1. Gauschützenmeister Gerhard Morasch mit seinem Team, die „Böllerschützen“ mit dem stellvertretenden Bezirksböllerreferenten und Gauböllerreferent Manfred Hirle und seinen Helfern, die Bezirksbogenreferentin Lydia Ernst mit ihren Leuten und der 3. Gauschützenmeister Thomas Miehler freuten sich über den zum Vorjahr noch angestiegenen regen Zuspruch und das große Interesse während der Messetage. Die gesamte Führungsriege des Sportschützengaus Augsburg war vertreten und unterstützte die Aktionen.Über einige High Lights freute sich der Sportschützengau Augsburg besonders. Die olympische Silbermedaillengewinnerin 2016(Sportpistole) referierte auf dem Schützenforum Olympia „hautnah“ und stand anschließend zu einer Signierstunde zur Verfügung. Interessant war auch die Mitmachpräsentation von ihr in ihrem weiteren Vortrag „Life Kinetik“.Außerdem konntefür einen Vortrag vom Bayerischen Sportschützenbund e.V. gewonnen werden. Sein Schwerpunkt liegt in der Nachwuchsausbildung. Er ist hauptamtlich beim Bayerischen Sportschützenbund als Trainer für (olympisches) Bogenschießen beschäftigt. Auch der Bezirksschützenmeister Karl Schnell vom BSSB stattete einen Besuch ab.Der Sportschützengau Augsburg präsentierte sich auf ca. 500 qm Aktionsfläche, mit einem vergrößerten interessanten Aktivprogramm in verschiedenen Disziplinen. Das Luftgewehr konnte unter Anleitung am Lichtstand ausprobiert werden. Viele Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren hatten großen Spaß und waren mit Eifer dabei. Die Kinder freuten sich über Urkunden und Medaillen. Von Lichtgewehr und Lichtpistole für die kleineren Besucher und Luftgewehr im gläsernen Stand sowie Blasrohr, das zum ersten Mal angeboten wurde und riesiges Interesse bei den Besuchern verzeichnen konnte, spiegelte sich die Vielfalt im Schießsport wieder. Der „GUSCHU-Löwe des Bayrischen Sportschützenbundes trug zur Untermalung bei und begeisterte viele Kinder.warteten am Samstag und Sonntag wiederum auf dem Freigelände mit Ihrer Vorstellung – Reihenfeuer und das Salutschießen mit lautem Knall und Pulverdampf - mit über 50 Schützen auf.bot eine exklusive Plattform in einem eigenen großen Areal, wo auch der 2. Messe Cup von Profis aus ganz Bayern ausgeschossen wurde. Das Equipment für diese Möglichkeit stellte der BSC Augsburg zur Verfügung, der den Gesamtleiter Gaubogenreferent Thomas Miehler und der Gaujugendleitung Lydia Ernst auch tatkräftig beim Auf- und Abbau unterstützte. Besuche vom Bezirksschützenmeisteramt stattete Karl Schnell und Elisabeth Furnier ab. Viele Anfragen gab es aus den Nachbarbezirken schon für das nächste Jahr.Am Sonntag fand die Siegerehrung des 2. Messe Cup statt. Von 84 gemeldeten Schützen nahmen 78 Schützen teil. Im Beisein vom 1. Gauschützenmeister des Gau Augsburg Gerhard Morasch, Gaujugendleitung Lydia Ernst und Schießleiter Tobias Freyer wurde für die Erstplatzierten der Erwachsenen und Kinder aller Klassen die Preise bekanntgeben. Die Firma Bogen Siebert aus Wemding stiftete Preise für Schüler- und Jugendklassen, sowie für alle Herrenklassen Gutscheine. Das Trachtengeschäft Leder Huber Augsburg steuerte fünf exklusive Schmuckstücke für die Damenklassen bei. Langbogenschützin Angelika Pistl freute sich über eine Holzstehle von Schedler Holztransporte Kutzenhausen. Das Autohaus Mayrhörmann stellte vier Autos für je ein Wochenende zur Verfügung.Blankbogen Damenklasse: Maren Chudasch SV GundelfingenBlankbogen Herrenklasse: Klaus Chudasch SV GundelfingenCompoundbogen Damenklasse: Silvia Barckholt BSC AchenseeCompoundbogen Herrenklasse: Günter Hallmann, Hub.Wild.FünfstettenCompoundbogen Jugendklasse: Benjamin Hof Bad WörishofenCompoundbogen Schüler: Moritz Kurz Bad WörishofenRecurvebogen Jugendklasse: Marcel Bauder FSV InningenLangbogen Herren: Werner Bolten SV GundelfingenLangbogen Damen: Angelika Pistl MBSV MemmingenRecurvebogen Damenklasse:Bianca Merk BSC AugsburgRecurvebogen Herrenklasse: Andreas Bauder FSV InningenBlankbogen Schülerklassen: Felix Bayerle WemdingRecurvebogen Schüler: Luca Schalk BSC AugsburgAm Infostand des Sportschützengau Augsburg gab es an allen Tagen viele Informationen rund um den Schießsport. Alles in allem waren es für den Sportschützengau Augsburg erfolgreiche Messetage. Die Freude über das große Interesse des Publikums, sowie über die gute Zusammenarbeit mit der Messeleitung war groß. Projektleiterin Melanie Söhnel äußerte sich sehr zufrieden. Der Sportschützengau Augsburg ist inzwischen zum festen Bestandteil für Sportschützen auf dieser Messe geworden.