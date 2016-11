Meitinger Handballabteilung freut sich über bewegtes Jahr 2016

In sportlicher Hinsicht wurde der Aufwand mit Erfolg belohnt. Die Damenmannschaft mit den Trainern Michael Stumpf und Dietmar Süßner schaffte in der Saison 2015/2016 als Meister der Bezirksklasse den Aufstieg in die Bezirksliga. Daher wurde besonderer Ehrgeiz bei der Saisonvorbereitung für 2016/2017 mit bis zu dreimal Training pro Woche gezeigt. Besonders bitter war dann die Nachricht, dass sich nach einem Testspiel gleich drei Spielerinnen verletzt hatten und für die ganze Saison ausfallen werden. Florentina Hecht, Elisabeth Kuchenbaur und Larissa Wolf gehören zum Stammkader, ihr Fehlen bedeutet einen herben Verlust für die Mannschaft. Diese Zwangslage bietet allerdings auch den unerfahreneren Spielerinnen neuen Raum sich weiter zu entwickeln und davon zu profitieren. Momentan am Anfang der Spielsaison in der Bezirksliga ist der Punktestand ausgeglichen. Ziel ist der Klassenerhalt, Erfahrungen sammeln und im nächsten Jahr erneut angreifen.Auch die Herren haben in der letzten Saison den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Leider wurde die Mannschaft von Trainer Christian Olmer ebenfalls vom Verletzungspech heimgesucht. Noch vor dem ersten Punktspiel verletzte sich erneut Nicolas Schleicher und dann auch noch 6 weitere Spieler im Saisonverlauf, so dass man in der höheren Klasse bisher viel Lehrgeld bezahlen musste. Aber die Stimmung in der Mannschaft und im Umfeld ist gut und man hofft die benötigten Punkte für den Klassenerhalt noch zu sichern.Bei den Jugendmannschaften muss man die folgenden Mannschaften hervorheben: Die weibliche D-Jugend wurde letzte Saison Vizemeister in der Bezirksoberliga und spielt jetzt als weibliche C-Jugend in der BOL, genauso wie die männliche D-Jugend. Ganz vorne in der Bezirksliga Südwest 1 spielt die weibliche B-Jugend mit, das gleiche gilt für die weibliche D-Jugend in der Bezirksliga.Weitere Informationen gibt es auf unserer Webseite, vor allem den aktuellen Spielplan unter www.meitingen-handball.de. Gerne möchten wir auf unsere Heimspiele in der Ballspielhalle hinweisen und alle Interessierten zum Zuschauen einladen. Im Foyer ist immer für beste Verpflegung während der Spiele gesorgt.