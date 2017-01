Junioren-Fußball-Nonstop in der Meitinger Ballspielhalle

Meitingen : Ballspielhalle Meitingen | Vom 4. bis 8. Januar veranstaltete der TSV Meitingen zum zweiten Mal seine große Junioren-Turnierwoche. Die Meitinger Jugendleiter Stefan Schwarz und Thomas Fischer organisierten zusammen mit ihren Nachwuchstrainern der Jahrgangsstufen U7 bis U17 spannende und tolle Turniere.

85 Juniorenteams mit über 800 Spielern

Insgesamt fanden in 85 Juniorenteams mit über 800 Spielern den Weg nach Meitingen. Gespielt wurde mit einem Gemisch aus Futsal- und traditionellen Fußballregeln.Viele attraktive Spiele, eine tolle Organisation, Tore nahezu am Fließband und die vielfach sehr gute Stimmung lockten auch zahlreiche Zuschauer in das Meitinger Schmuckkästchen. Zur Belohnung für alle aktiven Jungstars gab es Pokale, Medaillen oder Duschbäder als Anreize zu gewinnen. Für das leibliche Wohl aller Anwesenden war an allen Tagen durch das Engagement zahlreicher Spieler-Mamas und -Papas bestens gesorgt.Im Vordergrund standen eindeutig der Spaß und das Networking zwischen den Vereinen, die aus dem Großraum Schwaben den Weg an den Lech fanden. „Es hat so viel Spaß gemacht. Wir werden das auch im kommenden Jahr wieder durchziehen“, blickte ein zufriedener Stefan Schwarz auf das Turnier zurück. Das Turnier könnte ein echtes Aushängeschild der Marktgemeinde Meitingen werden.Die Sieger in den Jahrgangsstufen:G1 (U07) - - 1. SV Roggden................2. TSV Meitingen.............3. TSV HerbertshofenF2 (U09) - - 1. TSV Meitingen.............2. TSV Rain......................3. CSC BatzenhofenF1 (U09) - - 1. TSV Herbertshofen......2. FC Osterbuch...............3. VfL WestendorfE3 (U11) - - 1. Schwaben Augsburg....2. TSV Leitershofen.........3. TSV 1860 WeißenburgE2 (U11) - - 1. VfL Westendorf............2. SV Baar........................3. TSV WertingenE1 (U11) - - 1. TSV Herbertshofen......2. TSV Meitingen..............3. TSV WertingenD2 (U13) - - 1. TSV Meitingen I...........2. FC Langweid................3. TSV Meitingen IID1 (U13) - - 1. FC Gundelfingen.........2. TSV Pöttmes.................3. BC AichachC2 (U15) - - 1. TSV Meitingen I...........2. TSV Rain......................3.TSV Meitingen IIC1 (U15) - - 1. FC Gundelfingen.........2. TSV Meitingen II...........3. TSV Meitingen IB1 (U17) - - 1. FC Stätzling.................2. JFG-Lech-Schmutter....3. FC LangweidAlle Infos zu den einzelnen Turnieren können hier eingesehen werden: